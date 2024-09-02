Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, Paris Olimpiyatları sırasında Indiana'da kendisine katılmaları için Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımındaki tüm oyuncuları ikna etmeye çalıştığını söyledi.



Finalde Fransa'ya karşı 98-87'lik galibiyetle 2024 Paris Oyunları'nda üst üste beşinci Olimpiyat altın madalyasını kazanan ABD kadrosunda LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum ve Joel Embiid yer alıyordu.



Haliburton, bu oyuncular için "Temelde oradaki herkesi kendi takımıma almaya çalıştım. Indiana'da bize kim katılmak istiyorsa, buyursun gelsin" şeklinde konuştu.



Haliburton ayrıca, kadrodaki bazı oyuncuların "muhtemelen" NBA'de bir araya geleceğini söylemiş olsa da, Indiana'ya olan bağlılığını yeniden teyit etti:



"Kesinlikle beni de ikna etmeye çalıştılar, ancak hiçbir yere gitmem."



Haliburton, önceki sezon maç başına ortalama 20,1 sayı, 10,9 asist ve 3,9 ribaund üretmiş ve Pacers'ın 2014'ten bu yana ilk kez Doğu Konferansı finallerine ulaşmasına yardımcı olmuştu.





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