Sporting'in yıldızlarından Pablo Sarabia, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



İspanyol oyuncu maç sonu açıklamasında, "Çok olumlu bir galibiyet aldık. Takım olarak sadece iyi hücum etmekle kalmayıp baştan sona güzel bir oyun oynadık. Rakibe gol şansları verdik ama işimizi doğru yaptık. Beşiktaş'a karşı iki maçı da kazanmak güzel oldu" ifadelerini kullandı.



Dortmund maçının gruptan çıkmak adına büyük önem kazandığını belirten Sarabia, "Taraftarımızın önünde gol atmak istiyordum ve başardım. Buraya takıma yardımcı olmaya geldim, her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı.





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