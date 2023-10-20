ÖZET İZLE: Saski Baskonia 82 - 99 Zalgiris Kaunas

THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Zalgiris Kaunas, Baskonia'yı deplasmanında 99-82'lik skorla yenmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Saski Baskonia 82 - 99 Zalgiris Kaunas
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19 Ekim 2023 23:47
Son güncelleme 20 Ekim 2023 00:14
THY EuroLeague'in 4. hafta maçında Saski Baskonia ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. 

Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 99-82'lik skorla yenmeyi başardı. 

Zalgiris Kaunas'ta Roland Smits 21 sayı, 8 ribaunt, Brady Reece Manek 17 sayı, 14 ribaunt ile galibiyetin mimarları oldu. Baskonia'da Chima Moneke'nin 32, Markus Howard'ın 26 sayısı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla birlikte dördüncü hafta sonunda Zalgiris üçüncü galibiyetini alırken, Baskonia'da üçüncü mağlubiyetini elde etti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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