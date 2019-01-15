Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Beın Sports'a yaptığı açıklamada yeni transferleri Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Ozan'dan oyun olarak beklenilen bir şey olmadığını ve maç eksiği olduğunu dile getirirken, "Ozan'dna çok fazla bir şey beklemiyoruz, aylardır futbol oynamıyor. Özel idman yapmış ama takımla alakası yok, herkes bunu biliyor. Tek başına yaptığı antrenmanla takım antrenamanı bir olmaz. Fizik olarak düşü olabilir. Ona tekrar futbolcu olduğunu hatırlatacağız." dedi.
Genç futbolcunun mental olarak futbola uzaklaştığını ve yeniden geri dönmek istediğini söylerken, "Kafa olarak da eksik. 4-5 kilo fazlası var. Maç oynayacak hale getirmeye çalışacağız. Ozan tekrar oyuna dönmek, güneme gelmek istiyor. Milli takım oyuncusu, Fenerbahçe oyuncusu." ifadelerini kullandı.
"YENİDEN UÇURACAĞIM!"
Sergen Yalçın, Ozan Tufan ile ilgil yaptığı açıklamaların sonunda kendisinin yeniden "Uçmasına" yardımcı olacağını ve bunun oyuncusunun kendi insiyatifine bağlı olduğunu aktardı ve, "Daha çok genç, yükselişteydi ve dibi gördü. Yeniden yükselmek istiyor. Bende uçmasına yardım edeceğim. Bundan sonra herşey kendi insiyatifine kalmış durumda. Oyunsal anlamda Ozan'da herhangi bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum." diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.
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Tecrübeli teknik adam, Ozan'dan oyun olarak beklenilen bir şey olmadığını ve maç eksiği olduğunu dile getirirken, "Ozan'dna çok fazla bir şey beklemiyoruz, aylardır futbol oynamıyor. Özel idman yapmış ama takımla alakası yok, herkes bunu biliyor. Tek başına yaptığı antrenmanla takım antrenamanı bir olmaz. Fizik olarak düşü olabilir. Ona tekrar futbolcu olduğunu hatırlatacağız." dedi.
Genç futbolcunun mental olarak futbola uzaklaştığını ve yeniden geri dönmek istediğini söylerken, "Kafa olarak da eksik. 4-5 kilo fazlası var. Maç oynayacak hale getirmeye çalışacağız. Ozan tekrar oyuna dönmek, güneme gelmek istiyor. Milli takım oyuncusu, Fenerbahçe oyuncusu." ifadelerini kullandı.
"YENİDEN UÇURACAĞIM!"
Sergen Yalçın, Ozan Tufan ile ilgil yaptığı açıklamaların sonunda kendisinin yeniden "Uçmasına" yardımcı olacağını ve bunun oyuncusunun kendi insiyatifine bağlı olduğunu aktardı ve, "Daha çok genç, yükselişteydi ve dibi gördü. Yeniden yükselmek istiyor. Bende uçmasına yardım edeceğim. Bundan sonra herşey kendi insiyatifine kalmış durumda. Oyunsal anlamda Ozan'da herhangi bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum." diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.
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