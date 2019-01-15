"YENİDEN UÇURACAĞIM!"

Alanyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Beın Sports'a yaptığı açıklamada yeni transferleri Ozan Tufan hakkında açıklamalarda bulundu.Tecrübeli teknik adam, Ozan'dan oyun olarak beklenilen bir şey olmadığını ve maç eksiği olduğunu dile getirirken,dedi.Genç futbolcunun mental olarak futbola uzaklaştığını ve yeniden geri dönmek istediğini söylerken,ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın, Ozan Tufan ile ilgil yaptığı açıklamaların sonunda kendisinin yeniden "Uçmasına" yardımcı olacağını ve bunun oyuncusunun kendi insiyatifine bağlı olduğunu aktardı ve,diyerek konu ile ilgili görüşlerini aktardı.