Ozan Tufan'dan Fatih Tekke açıklaması!

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fatih Tekke'nin kısa sürede takıma önemli katkılar sağladığını ve oyun planına adapte olmaya çalıştıklarını vurguluyan Tufan, "Mutluyuz. Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Maç için gösterdiği pres çok önemliydi. Uygulamaya çalıştık. Maçın genelinde hem oyunun hakimi bizdik hem de skor avantajı bizdeydi. Uğurcan'ın da 1-0'ken penaltıyı çıkarması bizi ayakta tuttu. Oyun genelinde taktik anlamında iyi şeyler yaptık. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz." dedi.



Deplasmanda alınan galibiyetin Fatih Tekke'nin takıma aşıladığı birlik ruhuyla geldiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Bir yumruk halinde gitmemizdi taraftarımıza, biz bir ekibiz. Günün sonunda biz bir takımız. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



