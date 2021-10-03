Ozan Kabak, Burnley savunmasını ipe dizdi

Ozan Kabak, Burnley deplasmanında savunmadan topu sürüp Burnley oyuncularını çalıma dizdi ve faulle durduruldu

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Ozan Kabak, Burnley savunmasını ipe dizdi
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03 Ekim 2021 08:01
İngiltere Premier Lig'de Burnley ile Norwich karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Norwich'te maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 49. dakikasında kendi ceza alanı önünden aldığı topu çalımlarla rakip ceza alanı önüne kadar taşıdı. Burnley savunması, ceza alanına girmek üzere olan Ozan'ı faulle durdurmak zorunda kaldı.

Ozan Kabak'ın bu çalımları sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasında yer aldı


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