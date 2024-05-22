Beşiktaş ve Trabzonspor için bir finalden fazlası

Türkiye Kupası finali 2016'dan sonra ilk kez bir ezeli rekabete sahte olacak. Süper Lig'de aradığını bulamayan iki takım, Beşiktaş ile Trabzonspor kupa galibi olmak için sahaya çıkacak.
Ezeli rakipler, kazanılacak para ödülünden çok daha fazlası için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'ne katılması için en rahat formül, kupayı kazanması. Bu gerçekleşirse Kara Kartal, ezeli kupa sayısında Fenerbahçe'ye karşı 36'ya 35 öne geçecek.
Bordo-mavililer şampiyon olursa Türkiye Kupası sayısını 10'a çıkarıp bu alanda Beşiktaş'ı yakalayacak. Ayrıca Avrupa Ligi'ne bir tur sonra yani play-off turunda katılma hakkı kazanacak.
Diğer önemli detaylara bakarsak...
-Serdar Topraktepe futbolculuğunda iki kez kazandığı Türkiye Kupası'nı (1997-98 ve 2001-02), bu kez teknik adam olarak havaya kaldırmak istiyor.
-Abdullah Avcı, Trabzonspor tarihinde tüm yerel kupaları kazanan ikinci hoca olacak. İlki, merhum Ahmet Suat Özyazıcı...
-Daha önce yer aldığı iki Türkiye Kupası finalini de kaybeden Avcı, ilk finali olan 2011'deki maçı kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı almaya çalışacak.
-Beşiktaş son beş Türkiye Kupası finalini kazandı.
-Trabzonspor oynadığı son beş Türkiye Kupası finalinin dördünü kazandı, sadece 2012-13'te Fenerbahçe'ye kaybetti.
-Bordo-mavililer, Olimpiyat Stadı'nda oynadıkları beş final de beş kupa kazandı.
-Siyah-beyazlılar bu stattaki tek finalini Fenerbahçe'ye kaybetti.
-Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Kupası finallerinde birbirlerine rakip oldukları finallerde ikişer şampiyonluk yaşadı.
Ezeli rakipler, kazanılacak para ödülünden çok daha fazlası için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'ne katılması için en rahat formül, kupayı kazanması. Bu gerçekleşirse Kara Kartal, ezeli kupa sayısında Fenerbahçe'ye karşı 36'ya 35 öne geçecek.
Bordo-mavililer şampiyon olursa Türkiye Kupası sayısını 10'a çıkarıp bu alanda Beşiktaş'ı yakalayacak. Ayrıca Avrupa Ligi'ne bir tur sonra yani play-off turunda katılma hakkı kazanacak.
Diğer önemli detaylara bakarsak...
-Serdar Topraktepe futbolculuğunda iki kez kazandığı Türkiye Kupası'nı (1997-98 ve 2001-02), bu kez teknik adam olarak havaya kaldırmak istiyor.
-Abdullah Avcı, Trabzonspor tarihinde tüm yerel kupaları kazanan ikinci hoca olacak. İlki, merhum Ahmet Suat Özyazıcı...
-Daha önce yer aldığı iki Türkiye Kupası finalini de kaybeden Avcı, ilk finali olan 2011'deki maçı kaybettiği Beşiktaş'tan rövanşı almaya çalışacak.
-Beşiktaş son beş Türkiye Kupası finalini kazandı.
-Trabzonspor oynadığı son beş Türkiye Kupası finalinin dördünü kazandı, sadece 2012-13'te Fenerbahçe'ye kaybetti.
-Bordo-mavililer, Olimpiyat Stadı'nda oynadıkları beş final de beş kupa kazandı.
-Siyah-beyazlılar bu stattaki tek finalini Fenerbahçe'ye kaybetti.
-Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Kupası finallerinde birbirlerine rakip oldukları finallerde ikişer şampiyonluk yaşadı.