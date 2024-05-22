Necip Uysal: 'Kupa bizim borcumuz'

Beşiktaş'ta tarihin en kötü sezonunda yara sarmak isteniyor, bunun için de Türkiye Kupası büyük önem taşıyor.
Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi kapısını da açacak olan kupa şampiyonluğu için yönetim de hareke geçmiş durumda. Başkan Hasan Arat, takım kaptanlarıyla yaptığı toplantıda kupa finalinin önemine dikkati çekti ve özel prim vadetti. Siyah beyazlıların emektar kaptanı Necip Uysal, başkanın bu sözleri üzerine anlamlı bir cevap verdi.
Bu sezon taraftarları ve camiayı hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Başkanım, düşünceniz için teşekkür ederiz. Ancak bu kupa bizim için gurur meselesi. Taraftara ve camiaya olan borcumuzu kupa şampiyonluğuyla ödemek istiyoruz. Bu yüzden prime gerek yok" diyerek teşekkür etti.
Başkan Hasan Arat bu sözler karşısında oldukça duygulanırken, takıma yine de özel bir prim verileceği öğrenildi.
Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi kapısını da açacak olan kupa şampiyonluğu için yönetim de hareke geçmiş durumda. Başkan Hasan Arat, takım kaptanlarıyla yaptığı toplantıda kupa finalinin önemine dikkati çekti ve özel prim vadetti. Siyah beyazlıların emektar kaptanı Necip Uysal, başkanın bu sözleri üzerine anlamlı bir cevap verdi.
Bu sezon taraftarları ve camiayı hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Başkanım, düşünceniz için teşekkür ederiz. Ancak bu kupa bizim için gurur meselesi. Taraftara ve camiaya olan borcumuzu kupa şampiyonluğuyla ödemek istiyoruz. Bu yüzden prime gerek yok" diyerek teşekkür etti.
Başkan Hasan Arat bu sözler karşısında oldukça duygulanırken, takıma yine de özel bir prim verileceği öğrenildi.