Tadic zirvede, Szymanski takipte!

Fenerbahçe'nin en istikrarlı futbolcusu olan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımla 55 maçta görev yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tadic zirvede, Szymanski takipte!
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22 Mayıs 2024 09:25
Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan Dusan Tadic, bu sezon sarı-lacivertli takımla 55 maça çıktı.

15 gol, 15 asistle oynayan 35 yaşındaki Sırp yıldız, milli takım formasını ise 8 kez giydi. Toplamda 63 karşılaşmaya çıkarak Avrupa'nın 10 büyük liginde zirvede yer aldı.

Tadic, 19 yaşındaki Benficalı Joao Neves'le ilk sırayı paylaştı. Sebastian Szymanski, Barış Alper Yılmaz ve Liverpool'dan Harvey Elliott 62'şer maçla ilk 5'te yer alan isimler oldu. 

 
 

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