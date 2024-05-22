Trabzonspor'da Avcı'dan kupa çerçevesi

2021-22'de "Şampiyonluk fotoğrafı" için duvara boş bir çerçeve astıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki tek eksik olan Türkiye Kupası için de benzer bir uygulamaya gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avcı'dan kupa çerçevesi
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22 Mayıs 2024 09:35
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı final maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı adına ise kupa çok farklı anlam içeriyor.

Daha önce Başakşehir döneminde iki kez finalde kupayı kaybeden tecrübeli teknik adam, Trabzonspor kariyerinde kazandığı 1 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa başarısının yanına eksik olan tek parçayı, Türkiye Kupası zaferini eklemek istiyor.

2021-22 sezonunda kazanılan şampiyonluk öncesi odasının duvarına, "Şampiyonluk fotoğrafı" için boş bir çerçeve astıran Avcı, kupa için de çerçeve hazırlattı. Perşembe akşamındandan sonra o kareyi odasının duvarında görmek isteyen tecrübeli teknik adam, takım motivasyonunu artırmak amacıyla oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptı. Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce kupa kazanma başarısı gösteremeyen birçok oyuncu için de bu maç farklı anlamlar içeriyor.

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