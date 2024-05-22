Mourinho'dan Al-Ittihad'a ret

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan, Beşiktaş ile de görüşmelerde bulunan dünyaca ünlü çalışıtırı Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad da teklif yaptı.
Marcelo Gallardo ile yollarını ayıracak olan kulüp, astronomik bir maaş ile Jose Mourinho'nun kapısını çaldığı belirtildi.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.
Marcelo Gallardo ile yollarını ayıracak olan kulüp, astronomik bir maaş ile Jose Mourinho'nun kapısını çaldığı belirtildi.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.
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