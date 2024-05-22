Fenerbahçe'de Dzeko geri dönüyor!

Fenerbahçe'de iki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında ilk 11'e geri dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko geri dönüyor!
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22 Mayıs 2024 09:34
Fenerbahçe'de iki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında formasına kavuşuyor.

Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak.

Rodrigo Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku olmayacak. Becao'nun partnerinin Jayden Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.  

 
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