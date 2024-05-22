Fenerbahçe'de Dzeko geri dönüyor!

Fenerbahçe'de iki haftadır kulübede olan Edin Dzeko, İstanbulspor karşısında formasına kavuşuyor.
Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak.
Rodrigo Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku olmayacak. Becao'nun partnerinin Jayden Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.
Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olduğu haftada Boşnak yıldız ileri uçta tek başına görev yapacak.
Rodrigo Becao'nun cezasının bittiği sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku olmayacak. Becao'nun partnerinin Jayden Oosterwolde olması beklenirken; orta alanda Fred, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajç üçlüsünün görev yapması bekleniyor.