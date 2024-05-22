İsmail Kartal, herkese meydan okuyor!

Bu sezon tam 26 maçtır yenilmeyen İsmail Kartal, 3. dönemini yaşadığı Fenerbahçe'de, 2.37 puan ortalamasıyla Todor Veselinovic (2.27), Jorge Jesus (2.22) ve Joachim Löw (2.12)'ü geçerek son 28 yılın en iyisi olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, herkese meydan okuyor!
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22 Mayıs 2024 09:21
Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi İstanbulspor maçıyla sona ererken, yeni sezonda koltuğa kimin oturacağı şimdiden kulaktan kulağa yayılıyor.

SAHADA CEVAP VERİYOR

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde 'Jose Mourinho-Stefano Pioli' diye papatya falları açılıyor. 62 yaşındaki Kartal ise tüm söylentilere sahada cevap veriyor.

TEK BAŞINA ZİRVEYE ÇIKTI

Bu sezonki performansıyla parmak ısırtan deneyimli hoca, Fenerbahçe tarihine geçerek tek başına zirveye çıktı.

BU SEZON 2.59 ORTALAMA TUTTURDU

3. dönemini yaşadığı Kanarya'da 89 lig karşılaşmasına çıkan Kartal, 2.37 puan ortalamasıyla 1995-96'da görev yapan Alberto Parreira'dan (2.47) bu yana F.Bahçe'nin son 28 yıldaki en iyi hocası oldu. Emre Belözoğlu (2.30), Todor Veselinovic (2.27), Jorge Jesus (2.22) ve Aykut Kocaman (2.08) onun gerisinde kaldı. Ayrıca Kartal, G.Saray ve Beşiktaş'a karşı son 9 derbiyi (7G-2B) kaybetmedi. Bu sezon ise 2.59 puan ortalaması tutturdu. 

 
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