Boston Celtics, Indiana Pacers'a karşı TD Garden'da oynadığı Doğu Konferansı Finalleri playoff serisinin 1. maçında 133-128 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.
Jaylen Brown'ın üçlüğüyle uzatmaya giden maçta Boston, bu bölümde daha iyi performans gösterdi ve Jayson Tatum'ın da kritik şutlarıyla zafere ulaşmayı başardı.
Tatum 36 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla takımın en skoreri olurken, Brown 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 rop çalmayla, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 3 top çalmayla, Derrick White 15 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla, Al Horford ise 15 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla galibiyete katkı sağladı.
Mağlubiyette yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla başı çekti. Myles Turner 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle, Aaron Nesmith 14 sayı ve 6 ribaundla, Andrew Nembhard 12 sayıyla, Obi Toppin 15 sayıyla, TJ McConnell ise 13 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.
Serinin 2. maçı Perşembe gecesi tekrar TD Garden'da oynanacak.
Jaylen Brown'ın üçlüğüyle uzatmaya giden maçta Boston, bu bölümde daha iyi performans gösterdi ve Jayson Tatum'ın da kritik şutlarıyla zafere ulaşmayı başardı.
Tatum 36 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla takımın en skoreri olurken, Brown 26 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 rop çalmayla, Jrue Holiday 28 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 3 top çalmayla, Derrick White 15 sayı, 9 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla, Al Horford ise 15 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla galibiyete katkı sağladı.
Mağlubiyette yedi oyuncusu çift haneli skor üreten Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla başı çekti. Myles Turner 23 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Pascal Siakam 24 sayı, 12 ribaund ve 7 asistle, Aaron Nesmith 14 sayı ve 6 ribaundla, Andrew Nembhard 12 sayıyla, Obi Toppin 15 sayıyla, TJ McConnell ise 13 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.
Serinin 2. maçı Perşembe gecesi tekrar TD Garden'da oynanacak.