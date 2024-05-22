Derrick Köhn'e teknik destek

İlk maçlarındaki performansını mumla aratan Derrick Köhn, derbide de hayal kırıklığı yaşatmıştı.



Savunma anlamında sorun yaşayan sol bekle özel olarak ilgilenen teknik heyet, özel bir çalışma programı hazırladı.



Bireysel antrenmanlarını da sıkı bir şekilde sürdüren 25 yaşındaki oyuncunun, yaz kampında bu eksiklerini kapatarak gelecek sezona girmesi hedefleniyor.





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