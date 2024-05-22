Trabzonspor'da son aday Yaremchuk

Transfer için çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da listeye giren son isim Roman Yaremchuk oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da son aday Yaremchuk
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22 Mayıs 2024 10:20
Trabzonspor, transfer için birçok ismi gündemine aldı. Listeye giren son oyuncu ise Roman Yaremchuk oldu.

Şu anda kiralık olarak İspanya La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Ukraynalı forvet, sezon sonunda kulübü Club Brugge'a geri dönecek. Mevcut takımında 2026 yılına kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki oyuncu, kulübüyle geleceği hakkında görüşecek. İki taraf arasında büyük bir ihtimalle ayrılık kararı çıkması bekleniyor.

Böyle bir durumun yaşanması halinde ise devreye Trabzonspor girecek. Oyuncuyla pazarlıklar devam ederken, ayrılık kararı çıkması halinde kulübüyle masaya oturulacak.

Trabzonspor, başka talipleri de olan Yaremchuk'u gelecek sezona hazır girmek ve zorluk yaşamamak adına bu transferi, sezon biter bitmez bitirmek istiyor.

Kariyerinde daha önce Gent, Dynamo Kiev ve Benfica gibi takımların formasını diyen deneyimli santrfora kariyeri boyunca 36 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. 28 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 34 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

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