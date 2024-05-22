Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sürpriz bir ismi gündeme aldı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Westerlo forması giyen Bryan Reynolds'u kadrosuna katmak istiyor.



TÜRKİYE'DEN DE İLGİ VAR



Bununla birlikte İngiltere, Fransa ve Türkiye'den de 22 yaşındaki ABDli sağ beke ilginin olduğu belirtildi.



GÖZLEMCİ GÖNDERDİ



Hull City'nin de Reynolds'un performansını takip etmek için gözlemci gönderen kulüplerden biri olduğu kaydedildi.



Türk İş adamı Oktay Ercan'ın sahibi olduğu Westerlo'da Galatasaray'dan kiralan Emin Bayram, Başakşehir'den kiralanan Ravil Tagir ve Sinan Bolat gibi oyuncular da forma giyiyor.



Belçika ekibinde 34 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, 4 asistlik performans sergiledi.





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