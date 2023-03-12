🟥Ozan Kabak 84'te atıldı, Hoffenheim deplasmanda Freiburg'a 2-1 kaybetti ve galibiyet hasreti 14 maç oldu!pic.twitter.com/378eNpuneh



— Sporxtv (@sporxtv) March 12, 2023

Almanya 1. Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Freiburg 2-1'lik skorla kazandı.Freiburg, 5. dakikada Maximilian Eggestein'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hoffenheim, 49. dakikada Angelo Stiller ile eşitliği sağladı.Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak, oyunun başlamasını geciktirdiği için 84. dakikada ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.Freiburg, 89. dakikada Ritsu Doan'ın golüyle 3 puana uzandı.Galibiyet hasreti 14 maça çıkan Hoffenheim, bu seride 12. mağlubiyetini aldı ve 19 puanla son sırada kaldı. Freiburg ise 2 hafta aradan sonra kazandı ve 45 puana yükseldi.Freiburg, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Hoffenheim ise sahasında Hertha Berlin ile kritik bir maça çıkacak.