başladığı gibi, 0-0 sona erdi.'in 23. haftasındaki mücadele, Osmanlı Stadyumu'nda oynandı.İki takımın da pozisyona girmekte sorun yaşadığı karşılaşmada sadece 3 isabetli şut çıktı. Osmanlıspor, 55. dakikada Sokol Cikalleshi'nin kazanılan penaltıyı üstten auta göndermesiyle maçı kazanma şansını kaçırdı.Bu skorun ardından Antalyaspor, son 5 maçında 8 puan toplayarak 25 puana yükseldi. 20 puanla 17. sırada yer alan Osmanlıspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.8. dakikada Yekta Kurtuluş'un müsait pozisyonda penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta Karcemarskas, topu kornere çeldi.12. dakikada Maicon'un pasında soldan ceza sahasına giren Sakıb Aytaç'ın çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti.14. dakikada Osmanlıspor, Umar ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Nijeryalı futbolcu, Nazım Sangare'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.17. dakikada Antalyasporlu Charles ve Celustka'yı geçerek ceza sahasına giren Osmanlıspor'un İranlı futbolcusu Sadeghian'ın şutunda top kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Pozisyonun devamında Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği top Arnavut futbolcunun meşin yuvarlağı elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.27. dakikada Sadeghian'ın sağdan ortasında Ferhat Kaplan'ın sektirdiği top kaleye yöneldi. Antalyaspor'un kalecisi Ferhat, meşin yuvarlağı kale çizgisini geçmeden kontrol ederek hatasını telafi etti.32. dakikada Nazım Sangare sağdan son çizgiye indikten sonra topu ceza sahasına gönderdi. Doukara'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.40. dakikada Osmanlıspor savunmasında Lumanza'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşerek Charles'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.53. dakikada Sadeghian'ın, Antalyasporlu Charles'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi.54. dakikada Osmanlıspor, Cikalleshi ile penaltı atışından faydalanamadı. Arnavut futbolcunun penaltı vuruşunda top üstten auta gitti.66. dakikada Luiz Carlos'un hatasında gelişen Antalyaspor atağında Doukara, pasını Emre Güral'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı etkili vuruşta Karcemarskas, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.70. dakikada Hakan Özmert'in sağdan ortasında, Emre Güral'ın arka direkte bekletmeden yaptığı vuruşta kale önünde Luiz Carlos'a çarpan top kornere çıktı.OsmanlıHüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem BayıkKarcemarskas, Luiz Carlos, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 57 Mehmet Güven), Regattin, Sadeghian (Dk. 70 Lawal), Umar, Cikalleshi (Dk. 77 Mehmet Batdal)Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Hakan Özmert (Dk. 76 Jevtovic), Emre Güral (Dk. 87 Danilo), Yekta Kurtuluş (Dk. 46 Vainqueur), Maicon, DoukaraDk. 62 Ceyhun Gülselam, Dk. 63 Umar, Dk. 90+2 Lawal (Osmanlıspor), Dk. 82 Emre Güral (Antalyaspor)