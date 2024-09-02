Osman Zeki Korkmaz: "Mağlup olunacak bir maç değildi"

Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

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Osman Zeki Korkmaz: 'Mağlup olunacak bir maç değildi'
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02 Eylül 2024 01:55
Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalar

Ankaragücü'nün kuruluşunun 114. yılını kutlayan Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, teknik direktör Sol Bamba'nın vefatı nedeniyle Adanaspor camiasına başsağlığı diledi.

Topla daha fazla oynanan taraf olduklarını dile getiren Korkmaz, "Daha fazla oyun oynamaya çalışan takım bizdik. Oyunu sürekli oynamak isteyen tarafız. Aslında bu da bazen bizi uyutuyor. Maçın belli anlarında oyunu yavaşlatmamız gerekiyor. Sürekli oynama isteğinden dolayı bunu pek beceremiyoruz. Kazanmak için hamleler yaptık, duran top golüyle mağlup olduk. Kazanmayı da diğer maçlar kadar hak etmedik ama mağlup olunacak bir maç değildi. Bugün Arda hoca takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bu bir mazeret değil. Bu ligdeki çoğu takımın maliyeti bizden yüksek. Bugün Ankaragücü bizi oynayarak değil, uyutarak yendi." ifadelerini kullandı.

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