Osman Özköylü: 'Komik goller yedik'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 3-2 mağlup oldukları Adanaspor maçının ardından yaptıkları hatalar nedeniyle goller yediklerini aktardı.
Rakibin çok net pozisyonlarının olmadığını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:
"Maalesef kendi kendimizi yendik. Bizim gibi takımın böylesine saçma goller yemesi kabul edilebilir bir durum değil. Oynadığımız 9 maçta sadece 4 gol yiyen bir takımken, savunma gücümüz, takım savunmamız çok iyi organize olurken, iki haftadır gerçekten anlamsız bir şekilde kötü pozisyonlar verip, bireysel hatalardan goller yiyoruz. 2 gol atıyoruz, 3 gol yiyoruz. Farklı hedefleri düşünen bir takımın, iyi oynadığı maçta böylesine komik goller yiyerek mağlup olması kabul edilebilir bir durum değil. Çok üzgünüm, moralim bozuk, kızgınım. Bu seviyede böyle basit goller yenemez. Yine de sabırlı olacağız. Buradaki hataları herkes görecek. Bugün biz oyunu kaybetmedik. Maçı basit hatalarla, bireysel hatalarla kaybettik. Bundan sonra kendimizi toparlayıp, tekrar olması gerektiği gibi oynayıp maç kazanmaya başlamamız lazım."
Rakibin çok net pozisyonlarının olmadığını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:
"Maalesef kendi kendimizi yendik. Bizim gibi takımın böylesine saçma goller yemesi kabul edilebilir bir durum değil. Oynadığımız 9 maçta sadece 4 gol yiyen bir takımken, savunma gücümüz, takım savunmamız çok iyi organize olurken, iki haftadır gerçekten anlamsız bir şekilde kötü pozisyonlar verip, bireysel hatalardan goller yiyoruz. 2 gol atıyoruz, 3 gol yiyoruz. Farklı hedefleri düşünen bir takımın, iyi oynadığı maçta böylesine komik goller yiyerek mağlup olması kabul edilebilir bir durum değil. Çok üzgünüm, moralim bozuk, kızgınım. Bu seviyede böyle basit goller yenemez. Yine de sabırlı olacağız. Buradaki hataları herkes görecek. Bugün biz oyunu kaybetmedik. Maçı basit hatalarla, bireysel hatalarla kaybettik. Bundan sonra kendimizi toparlayıp, tekrar olması gerektiği gibi oynayıp maç kazanmaya başlamamız lazım."