Osman Aşkın Bak: ''Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değeri'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yayımladığı mesajında ligde mücadele edecek takımlara başarı diledi.Cuma günü oynanacak Galatasaray- Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını dileyen Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig'in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz var. Onlara da başarılar temenni ediyor, kazanacakları puanlarla ülkemiz futbolunun gelişimine önemli katkı sunacaklarına inanıyorum."