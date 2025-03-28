Osimhen'e 'sakın atak kesme' uyarısı!

Galatasaray, Süper Lig'deki en kritik virajlarından birinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı kart sınırında yola devam eden Victor Osimhen'e teknik heyetten bu konuda uyarı geldi.
Nijerya Milli Takımı'nda golleri ile yine formda olduğunu gösteren oyuncunun kart görmesi halinde kritik Samsun deplasmanında sahaya çıkma ihtimali kalmayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan mecbur kalmadıkça atak kesici fauller yapmamasını isterken ligdeki Beşiktaş-Samsun ile kupadaki Fenerbahçe maçlarında kendisine çok ihtiyacı olduğunu hatırlattı.
Sarı kart sınırında yola devam eden Victor Osimhen'e teknik heyetten bu konuda uyarı geldi.
Nijerya Milli Takımı'nda golleri ile yine formda olduğunu gösteren oyuncunun kart görmesi halinde kritik Samsun deplasmanında sahaya çıkma ihtimali kalmayacak.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan mecbur kalmadıkça atak kesici fauller yapmamasını isterken ligdeki Beşiktaş-Samsun ile kupadaki Fenerbahçe maçlarında kendisine çok ihtiyacı olduğunu hatırlattı.