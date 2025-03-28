Osimhen'e 'sakın atak kesme' uyarısı!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e, Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyetten uyarı geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen'e 'sakın atak kesme' uyarısı!
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28 Mart 2025 11:16
Galatasaray, Süper Lig'deki en kritik virajlarından birinde deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı kart sınırında yola devam eden Victor Osimhen'e teknik heyetten bu konuda uyarı geldi.

Nijerya Milli Takımı'nda golleri ile yine formda olduğunu gösteren oyuncunun kart görmesi halinde kritik Samsun deplasmanında sahaya çıkma ihtimali kalmayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusundan mecbur kalmadıkça atak kesici fauller yapmamasını isterken ligdeki Beşiktaş-Samsun ile kupadaki Fenerbahçe maçlarında kendisine çok ihtiyacı olduğunu hatırlattı.  

 
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