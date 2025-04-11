Osimhen'den konuşulacak transfer cevabı!

Geleceğiyle ilgili soru üzerine Samsunspor maçı sonrası açıklama yapan Victor Osimhen konuşulacak bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den konuşulacak transfer cevabı!
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11 Nisan 2025 22:21
Son güncelleme 11 Nisan 2025 22:52
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Mücadelei değerlendiren Victor Osimhen "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz." dedi.

FENERBAHÇE VE ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan Osimhen "Odak bizim üzerimizde. Takım olarak üzerimizde sorumluluk var. Her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kalitemiz var. Rakiplerin üstesinden gelmek ve bu kupayı kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Şu anda avantajlı olan biziz ama kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY KALBİMDE OLACAK"

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." şeklinde konuştu.

Osimhen, flaş röportajın ardından kulüp televizyonuna da konuştu. Nijeryalı futbolcu, burada, "Hak ederek kazandığımız bir maçtı. Rakibimizin kalitesini düşününce bize zarar verebilecek bir takıma karşı mücadele ettik. Takımın ilk golü bulması önemliydi. İlk golden sonra hak ettiğimiz galibiyeti almak daha da kolaylaştı. Önümüzde 7 maç var. Hepsinde galip gelmek ve 5. yıldızı takmak istiyoruz. Arkamızda taraftarımızın gücüyle birlikte motive bir şekilde devam edeceğiz ve son ana kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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