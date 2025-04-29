Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde

Bu sezon 36 maçta 31 golle kariyer rekorunu egale eden Osimhen, lig ve kupa finali fark etmeksizin 4 gol daha atarsa 120. yaşını kutlayan Galatasaray'ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu Mario Jardel'i geçecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
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29 Nisan 2025 10:57
Galatasaray rekor kıra kıra ligde şampiyonluğa yürüyor. Eyüp engelini de 5 golle geçen sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 31 gole ulaşarak kariyer rekorunu egale etti. Nijeryalı futbolcu ne gole doyuyor ne de rekora. Şimdi önünde kırılacak yeni bir rekor var.

24 YILDIR KIRILMADI

Osimhen, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali ve Süper Lig'de kalan 5 maçta 1 kez daha ağları sarsarsa kişisel gol rekorunu kıracak. 120. yaşını kutlayan Galatasaray'ın bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu 34 golle Mario Jardel. Brezilyalı futbolcunun rekoru tam 24 yıldır kırılamıyor.

ICARDI İLE AYNI SAYIDA

Vıctor Osimhen eğer son 6 maçta 4 gol daha kaydederse Mario Jardel'i de geçip, Galatasaray'ın 120 yıllık tarihine yazılacak. En golcü Galatasaraylı futbolcular klasmanında Osimhen şu anda Mauro Icardi (31) ile aynı sayıda. Nijeryalı bir gol daha atarsa Bafetimbi Gomis'i yakalayacak. Ardından da sıra Jardel'in rekorunu kırmaya gelecek.



 
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