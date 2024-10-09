Osayi-Samuel'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Instagram'da flaş bir paylaşıma imza attı.
Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.
Bu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağına yoruldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
Bright Osayi-Samuel, 2020-21 sezonunun ocak ayında, o dönem sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödenerek QPR'den transfer edilmişti. Fenerbahçe'ye gelmeden önde kanatlarda bir hücum oyuncusu olarak görev yapan Samuel, Pereira ile birlikte sağ beke geçmişti.
146 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi.
Sarı-Lacivertliler'de geleceği merak edilen ve Galatasaray'la adı geçen Osayi, sosyal medyada Siyah-Beyaz fotoğrafını paylaşarak, 'sus işareti yapan yüz' emojisi ve Sarı-Lacivert kalpleri not olarak düştü.
Bu paylaşım, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalacağına yoruldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
PEREIRA İLE SAĞ BEKE GEÇTİ
Osayi-Samuel'in paylaşımı: "🤫💛💙" pic.twitter.com/GjEhZ2e341
— Sporx (@sporx) October 9, 2024
Bright Osayi-Samuel, 2020-21 sezonunun ocak ayında, o dönem sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro'luk bonservis bedeli ödenerek QPR'den transfer edilmişti. Fenerbahçe'ye gelmeden önde kanatlarda bir hücum oyuncusu olarak görev yapan Samuel, Pereira ile birlikte sağ beke geçmişti.
146 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı. Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6'sında oynayabildi.