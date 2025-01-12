Ortahisar Belediyespor, evinde hata yapmadı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 37-29 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Ortahisar Belediyespor, evinde hata yapmadı
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12 Ocak 2025 16:54
Son güncelleme 12 Ocak 2025 16:55
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırladı.

Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Trabzon temsilcisi, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini alırken, Yenimahalle Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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