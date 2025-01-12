Ortahisar Belediyespor, evinde hata yapmadı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u ağırladı.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Trabzon temsilcisi, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini alırken, Yenimahalle Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Trabzon temsilcisi, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor 5. galibiyetini alırken, Yenimahalle Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.