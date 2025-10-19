19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
1-024'
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-067'
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-2DA
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-290'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-390'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-160'
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Orkun Kökçü'nün babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaşlı Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı.

calendar 19 Ekim 2025 20:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'nün babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Eşe Kökçü için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Orkun Kökçü ve ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Eşe Kökçü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kökçü'nün yakınları, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 4 5 0 12 5 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 1 7 7 18 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.