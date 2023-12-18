Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın kendisi hakkındaki sözlerine Instagram üzerinden yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onyekuru'dan Murat Sancak'a cevap
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18 Aralık 2023 01:43
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Henry Onyekuru hakkındaki sözlerine Nijeryalı futbolcudan yanıt geldi.

Onyekuru Murat Sancak'ın sözlerini alıntılayıp, "Hala benim hakkımda konuşmak yerine oyuncuların maaşlarını ödemek nasıl olur sayın başkan." ifadelerini kullandı.

MURAT SANCAK NE DEMİŞTİ?

Henry Onyekuru'nun sosyal medyada viral olan görüntüsüne dair konuşan Murat Sancak, "Henry Onyekuru alkışlanmıştı. Henry Onyekuru, Fernando Muslera ile haşır neşir olmuştu maçtan sonra. Ben ondan sonra Henry Onyekuru'yu sattım zaten. Soyunma odasında da ağzıma geleni de söylemiştim ona. Benden ekmeği yiyorsun, sen buraya ihanet edemezsin. Takım arkadaşın olabilir, maçtan sonra gidersin soyunma odasına, orada tebrik eedersin... Herkesin seyrettiği bir maç olduğu başka bir takımın şampiyonluk yarışında olduğu mücadelede sen saha ortasında haşır neşir olup sarılamazsın, eğlenemezsin" açıklamasını yapmıştı. 






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