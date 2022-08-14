Onurcan Piri: '3 puana ihtiyacımız vardı'

Giresunspor'da, Galatasaray maçındaki performansı ile dikkat çeken kaleci Onurcan Piri, maç sonu açıklamalarda bulundu.



Kısa bir değerlendirme yapan 27 yaşındaki kaleci, şu ifadeleri kullandı;



"Çok zor maç olacağını biliyorduk. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldik ve onlar da ilk kez taraftarıyla oynıyor. Biz de bu maçları seviyoruz. Her takım büyük takımlara karşı daha konsantre oluyor. Çok mutluyum. Kendi performansımdan ziyade bu 3 puandan dolayı. Çok ihtiyacımız vardı bu 3 puana."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ