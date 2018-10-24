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Önder Turacı: ''Fenerbahçe, 50 yıldır böyle olmadı!''

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Belçika asıllı Türk eski futbolcu Önder Turacı, Anderlecht - Fenerbahçe maçı öncesinde konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Önder Turacı: ''Fenerbahçe, 50 yıldır böyle olmadı!''
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24 Ekim 2018 16:37
2004-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Önder Turacı, Anderlecht maçı öncesinde Belçika basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin son durumu hakkında konuşan eski futbolcu, ''9 lig maçı oynadılar. 4 yenilgi, 3 beraberlikleri var. Fenerbahçe'de 50 yıldan fazla böyle bir şey olmamıştı! Başkanları değişti, teknik direktörleri değişti. Takımda her şey yeni. Bu da sonuçların kötü olmasına neden oldu.'' dedi.

''TÜRK FUTBOLU ÇOK DEĞİŞTİ''

Türk futbolunun değiştiğini belirten Önder Turacı, ''Türkiye'de en önemli şey sonuçlardır. Ancak Türk futbolu son zamanlarda çok değişti. Artık kazanmak için büyük oyuncular yetmiyor. Küçük takımlar da büyükleri yenebiliyor. Geçen sezon Akhisarspor, Kupa finalinde Fenerbahçe'yi yendi mesela. 2010'da da Bursaspor şampiyon olmuştu. Böyle şeyler artık olabiliyor. Sadece isimler yeterli olmuyor...'' diye konuştu.

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