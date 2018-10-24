Önder Turacı: ''Fenerbahçe, 50 yıldır böyle olmadı!''

2004-2010 yılları arasındaforması giyen, Anderlecht maçı öncesinde Belçika basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.Fenerbahçe'nin son durumu hakkında konuşan eski futbolcu, ''9 lig maçı oynadılar. 4 yenilgi, 3 beraberlikleri var.Başkanları değişti, teknik direktörleri değişti. Takımda her şey yeni. Bu da sonuçların kötü olmasına neden oldu.'' dedi.Türk futbolunun değiştiğini belirten Önder Turacı, ''Türkiye'de en önemli şey sonuçlardır. Ancak Türk futbolu son zamanlarda çok değişti. Artık kazanmak için büyük oyuncular yetmiyor. Küçük takımlar da büyükleri yenebiliyor. Geçen sezon Akhisarspor, Kupa finalinde Fenerbahçe'yi yendi mesela. 2010'da da Bursaspor şampiyon olmuştu. Böyle şeyler artık olabiliyor. Sadece isimler yeterli olmuyor...'' diye konuştu.