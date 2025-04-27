Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ömer Üründül: 'Mourinho, tam tersini uyguluyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2025 11:37

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı. 

İşte Ömer Üründül'ün o yazısı; 

"ALIŞILMIŞ BİR TABLO"

"Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo. Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım!" 

"RİSK ALACAKSIN"

"İlk yarı son derece olumsuz bir tablo var. Rakip kaleyi bulan ilk şut 30. dakikada o da frikikten. Üretkenlik yok. Skor dezavantajının yanında da rakibin tehlikeli 3 hücum girişimi var. İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri." 

"MOURINHO, TAM TERSİNİ UYGULUYOR"

"Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım. Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor. Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez." 

 
 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.