Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;
"ALIŞILMIŞ BİR TABLO"
"Mourinho'nun Gaziantep'te sahaya sürdüğü ilk 11'e hiç şaşırmadım. Alışılmış bir tablo. Yine değişik bir kadro ve yine 4'lü defanstan 3'lü defansa dönüş. Bu dönüşler bir sezonda kaç defa gerçekleşmişti sayamadım!"
"RİSK ALACAKSIN"
"İlk yarı son derece olumsuz bir tablo var. Rakip kaleyi bulan ilk şut 30. dakikada o da frikikten. Üretkenlik yok. Skor dezavantajının yanında da rakibin tehlikeli 3 hücum girişimi var. İkinci devrede Mourinho, İsmail'i çıkarıp sahaya En-Nesyri'yi sürdü. Yenik durumdasın, risk alacaksın. İlerde yorgun Dzeko ile çift santrfor En-Nesyri."
"MOURINHO, TAM TERSİNİ UYGULUYOR"
"Mourinho'ya her zamanki 2 eleştirimi tekrarlayayım. Günümüz futbolunda kadro istikrarı ve sistem çok önemli. O bunun tam tersini uyguluyor. Ayrıca Oğuz, 3'lü defans düzeninde istenilen performansı veremez."
Ömer Üründül: "Mourinho, tam tersini uyguluyor"
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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