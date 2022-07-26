Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ta aradığını bulamadı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılarak bonservissiz şekilde Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibinden ayrılmanın eşiğine geldi.



Stuttgart'ta istediği forma şansını bulamayan 18 yaşındaki genç futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden FC Magdeburg'a kiralık olarak katılmaya hazırlanıyor.



KAPTANLIK PAZUBANDI TAKMIŞTI



Fenerbahçe altyapısından yetişen ve "kulübün geleceği" olarak görülen Ömer Faruk, 2019-20 sezonunun son lig maçında futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun koluna taktığı kaptanlık pazubandı ile gündem olmuştu. İlerleyen süreçte Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan genç isim geçtiğimiz sezon Stuttgart'ta yalnızca 79 dakika süre alabildi.







