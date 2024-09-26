Omar Colley: "O kadar yol geldik, kazanamadık!"

PAOK'un defans oyuncusu Omar Colley, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar Colley: 'O kadar yol geldik, kazanamadık!'
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26 Eylül 2024 01:56
Son güncelleme 26 Eylül 2024 03:15
PAOK'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Omar Colley, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Omar Colley "Galatasaray maçını oynamak için o kadar yol geldik ama kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık." dedi.

Omar Colley ayrıca "Maçta olumlu yaptığımız işler var, bunları cebimize koyarak İstanbul'dan ayrılacağız. Zaman zaman konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oldu. Yunanistan'a döndüğümüzde üzerine çalışacağımız bazı şeyler olacak. Bu takımın gelişme anlamında gidebilecek çok yolu var. Daha iyi olabiliriz, Galatasaray maçından sadece pozitif şeyleri alarak, bir sonraki maç daha iyi olabiliriz." ifadelerini kullandı.



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