Olympiakos'tan Yusuf Sarı hamlesi!

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı, kariyerine Yunanistan'da devam edebilir.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Olympiakos, milli futbolcunun transferi için Adana Demirspor'la resmi görüşmelere başladı.



Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki milli futbolcunun Adana Demirspor ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



2022 yılından bu yana Akdeniz ekibinin formasını giyen Yusuf Sarı, Adana Demirspor'da çıktığı 63 maçta 12 gol attı ve 16 asist yaptı.





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