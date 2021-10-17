Olimpiu Morutan: 'Sanırım çok geriye çekildik'

Galatasaraylı Olimpiu Morutan, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Olimpiu Morutan "1-0 kazandık. Daha kolay bir maç çıkarabilirdik, ilk devre birkaç pozisyon yakaladık. 2. devre biraz zorlandık ama kazandığımız için çok mutluyum." dedi.



Olimpiu Morutan ayrıca "Herhalde geriye çok çekildik, daha çok hücum etmemiz gerekiyordu. Yine de kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.





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