Olaylı maçta kazanan çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında Fransa, sahasında İsrail ile 0-0 berabere kaldı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olaylı maçta kazanan çıkmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2024 00:43
UEFA Uluslar Ligi Lig A 2. Grup maçında Fransa, sahasında İsrail ile karşılaştı. Stade de France'da oynanan maç 0-0 sona erdi.

Seremoni sırasında Fransız taraftarlar İsrail marşını ıslıkladı. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından tribünlerde tansiyon yükseldi.

İki takımın taraftaları, Stade de France'de oynanan maçta birbirine girdi. Kavgayı Fransa polisi araya girerek ayırmaya çalıştı.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 10'a çıkardı. İsrail ise ilk puanını aldı.

Bir sonraki maçta Fransa, İtalya ile oynayacak. İsrail ise Belçika ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery