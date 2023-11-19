Olay yaratacak kural: İtiraz eden 10 dakika kenara gelecek

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), hakeme şiddetli itirazlarda bulunan oyuncular için "10 dakika kenarda" bekleme cezası getirmeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Olay yaratacak kural: İtiraz eden 10 dakika kenara gelecek
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19 Kasım 2023 16:37
Futbolda yeni kuralların sıkça konuşulduğu günlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından The Times'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç içinde hakeme şiddetli itirazlarda bulunan oyuncular için yeni bir cezalandırma sistemi üzerinde duruyor.

10 DAKİKA CEZASI

Buna göre; oyuncuların hakeme şiddetli itirazlarda bulunması halinde 10 dakikalığına kenara gelmesi fikri kurul üyelerince ciddi şekilde düşünülmeye başlandı.

"SARI KARTTAN KORKMUYORLAR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan IFAB CEO'su Lukas Brud, "Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak maçın 10 dakikasında kenara gelmek gibi bir ceza alırlarsa bunu ciddiye alırlar." dedi.

Hakemle konuşması gereken tek oyuncunun takım kaptanı olması gerektiğini söyleyen Brud, "Basketbolda ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakem ile iletişim kurabilmeli. Bu yolun işe yaradığı çok açık." ifadelerni kullandı.

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