Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta devam ediyor

Kars'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta devam ediyor
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04 Haziran 2023 19:05
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığınca Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen müsabakalar devam ediyor.

Genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde yapılan müsabakalarda, Trabzon, Samsun, Kars, Bursa, Erzurum, Zonguldak ve Kocaeli takımları finale kaldı.

Final müsabakaları 6 Haziran'da yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, organizasyonda yaklaşık 150 sporcunun mücadele ettiğini belirterek, "Bu ilimizde bir ilk, onun mutluluğu ve sevincini yaşıyoruz, 30 takım burada mücadele ediyor, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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