Okan Buruk, yönetime kalkan oldu!

Galatasaray'da ilk kamp yetişmeyen transferler nedeniyle gergin geçti.
Yönetime yönelik özellikle sosyal medyadan yapılan eleştiriler tavan yaparken, ilk iki hazırlık maçındaki sonuçlar ile beraber bu durum iyice keyifleri kaçırdı.
Okan Buruk ise gecikmeye rağmen yapıcı tavrı ile yönetime kalkan oldu.
Yönetime yönelik özellikle sosyal medyadan yapılan eleştiriler tavan yaparken, ilk iki hazırlık maçındaki sonuçlar ile beraber bu durum iyice keyifleri kaçırdı.
Okan Buruk ise gecikmeye rağmen yapıcı tavrı ile yönetime kalkan oldu.