Okan Buruk, yönetime kalkan oldu!

Galatasaray taraftarı, geciken transferler nedeniyle yönetime tepki gösterdi. Okan Buruk ise yapıcı tavrıyla yönetime kalkan oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, yönetime kalkan oldu!
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20 Temmuz 2024 10:19
Galatasaray'da ilk kamp yetişmeyen transferler nedeniyle gergin geçti.

Yönetime yönelik özellikle sosyal medyadan yapılan eleştiriler tavan yaparken, ilk iki hazırlık maçındaki sonuçlar ile beraber bu durum iyice keyifleri kaçırdı.

Okan Buruk ise gecikmeye rağmen yapıcı tavrı ile yönetime kalkan oldu.

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