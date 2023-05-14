Okan Buruk'un Midtsjö planı

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın formsuzluğunda Fredrik Midtsjö'nün formu, teknik direktör Okan Buruk'u rahatlattı. Başarılı hocanın Oliveira'dan vazgeçmeyeceği, ancak Midsjö'ye daha fazla süre vereceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un Midtsjö planı
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14 Mayıs 2023 09:13
Galatasaray'da Fredrik Midtsjö sevinci... Özellikle Sergio Oliveira'nın performansının tartışıldığı bir dönemde, Norveçli oyuncunun yükselen formu teknik heyeti rahatlattı.

Başakşehir maçında da ikinci yarı şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Midtsjö'nün, antrenmanlarda da son derece istekli bir görüntü çizdiği bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun ligin son haftalarına girilirken toparlanması Okan Buruk'un da elini rahatlattı. Buruk'un, Oliveira'dan hemen vazgeçmeyeceği ama oyun içinde kötü başlaması halinde Midtsjö kartını kullanmak için çok beklemeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda Oliveira Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki performansı ile tartışılmış son oynanan Başakşehir maçında tribünlerin bir bölümünden tepki görmüştü. Oliveira'daki tempo problemi ve fiziksel olarak dayanıksızlığı nedeniyle Okan Buruk'un Mistsjö'nün alacağı süreleri artırmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta 542 dakika süre alan Midtsjö, 1 gol, 2 asistlik bir hücum performansı ortaya koydu. 

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