Okan Buruk'tan Zaha'ya şut emri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya Pendikspor maçında şut emri verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Zaha'ya şut emri!
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02 Aralık 2023 10:16
Süper Lig'de Pendikspor'e konuk olacak Galatasaray'da gözler yine Wilfried Zaha'nın üzerinde olacak.

Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı son maçlarda çok formda. Zaha, Kasımpaşa karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsmış, Hatayspor'u da boş geçmemişti. Yıldız oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Zaha, son 3 maçta 4 gol, 1 asistle resital sundu. Pendikspor maçında da Okan Buruk'un en önemli kozlarından olacak.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yine sol kanatta şans verecek. Gizli 10 numara olarak da kullanacak. Buruk, Fildişili yıldızın şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Okan Buruk, yıldız futbolcusuna şut emri verdi.

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