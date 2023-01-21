Okan Buruk'tan tarihi performans!

Antalyaspor'u 2-1'le geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihe geçti. Genç teknik adam, 1959'dan bu yana üst üste 12 maç kazanan ilk teknik adam olarak Galatasaray tarihindeki yerini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan tarihi performans!
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21 Ocak 2023 21:16
Antalyaspor'u sahasında 2-1'le geçen ve zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon gelen 49 yaşındaki teknik adam, 1959'dan bu yana Galatasaray'da üst üste 12 galibiyet alan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Okan Buruk'un söz konusu serisinde Galatasaray ligde 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet aldı.

Öte yandan Süper Lig'de arka arkaya dokuz galibiyet alan Galatasaray, Giresunspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk defa Süper Lig'de arka arkaya 10 galibiyet alacak.

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