Okan Buruk'tan takıma uyarı: 'Icardi'ye pas verin'

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'tan takıma Mauro Icardi uyarısı geldi. Sarı-kırmızılı hoca, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında istediği pasları alamayan Arjantinli yıldız için bir dizi uyarıda bulundu.
Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere hücum hattında görev yapan futbolcularından bencil davranmamalarını isteyen ve doğru koşular yapan Icardi'yi görmeleri gerektiğini aktaran Okan Buruk'un, "Icardi bizim için çok özel bir oyuncu. Sakatlıktan çıktı ve bu takıma katkı vermek istiyor. İyi niyetle mücadele ediyor. Saha içinde bir gözünüz hep onun üzerinde olsun. Icardi hep doğru koşular yaratıyor ve kendine uygun açıyı yaratıyor" dediği ifade edildi.
Duygusal bir yapıya sahip olan Icardi'nin olumsuz etkilenmesini istemeyen Okan Buruk'un sözlerine şöyle devam ettiği bildirildi:
"Icardi asla bencil olmayan bir golcü. Bunu daha önce oynadığı maçlarda yaptığı asistler ve verdiği paslarla zaten gösterdi. Herkesin saha içinde aynı duyguyla hareket etmesini ve ona daha fazla yardımcı olmasını istiyorum."
G.Saray kapalı gişe
Lider Galatasaray'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Bu sezon 45 bin ortalamaya oynayan Cim-Bom'da üst üste gelen iyi sonuçlar sonrası taraftar da havaya girdi. Hasılat kazancının yanı sıra GS Store gelirlerinin bu durumdan olumlu etkilendiği belirtildi.
Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere hücum hattında görev yapan futbolcularından bencil davranmamalarını isteyen ve doğru koşular yapan Icardi'yi görmeleri gerektiğini aktaran Okan Buruk'un, "Icardi bizim için çok özel bir oyuncu. Sakatlıktan çıktı ve bu takıma katkı vermek istiyor. İyi niyetle mücadele ediyor. Saha içinde bir gözünüz hep onun üzerinde olsun. Icardi hep doğru koşular yaratıyor ve kendine uygun açıyı yaratıyor" dediği ifade edildi.
Duygusal bir yapıya sahip olan Icardi'nin olumsuz etkilenmesini istemeyen Okan Buruk'un sözlerine şöyle devam ettiği bildirildi:
"Icardi asla bencil olmayan bir golcü. Bunu daha önce oynadığı maçlarda yaptığı asistler ve verdiği paslarla zaten gösterdi. Herkesin saha içinde aynı duyguyla hareket etmesini ve ona daha fazla yardımcı olmasını istiyorum."
G.Saray kapalı gişe
Lider Galatasaray'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Bu sezon 45 bin ortalamaya oynayan Cim-Bom'da üst üste gelen iyi sonuçlar sonrası taraftar da havaya girdi. Hasılat kazancının yanı sıra GS Store gelirlerinin bu durumdan olumlu etkilendiği belirtildi.