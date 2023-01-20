Okan Buruk'tan takıma uyarı: 'Icardi'ye pas verin'

Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'tan takıma Mauro Icardi uyarısı geldi. Sarı-kırmızılı hoca, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında istediği pasları alamayan Arjantinli yıldız için bir dizi uyarıda bulundu.Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere hücum hattında görev yapan futbolcularından bencil davranmamalarını isteyen ve doğru koşular yapan Icardi'yi görmeleri gerektiğini aktaran Okan Buruk'un,dediği ifade edildi.Duygusal bir yapıya sahip olan Icardi'nin olumsuz etkilenmesini istemeyen Okan Buruk'un sözlerine şöyle devam ettiği bildirildi:Lider Galatasaray'ın yarın Antalyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi. Bu sezon 45 bin ortalamaya oynayan Cim-Bom'da üst üste gelen iyi sonuçlar sonrası taraftar da havaya girdi. Hasılat kazancının yanı sıra GS Store gelirlerinin bu durumdan olumlu etkilendiği belirtildi.