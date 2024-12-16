Okan Buruk'tan sürpriz seçimler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı kadrosunda değişiklikler yaptı.
Malmö maçı 11'inde yer almayan Kaan Ayhan ve Barış Alper ile birlikte UEFA listesinde olmayan Roland Sallai, Trabzonspor karşısında sahada olacak.
Barış Alper, Sivasspor maçındaki müdahale ve sakatlığından 8 gün sonra sahalara geri dönmüş oldu.
Sivasspor ve Malmö maçlarında ilk 11'de yer alan Michy Batshuayi ise yedek kulübesine çekildi.
Sakatlıktan dönen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ise yedek kulübesinde yer aldı.
İlk 11: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Sallai, Barış Alper
Yedekler: Günay, Jakobs, Davinson, Nelsson, Efe, Kerem, Eyüp, Yusuf, Batshuayi, Osimhen
Malmö maçı 11'inde yer almayan Kaan Ayhan ve Barış Alper ile birlikte UEFA listesinde olmayan Roland Sallai, Trabzonspor karşısında sahada olacak.
Barış Alper, Sivasspor maçındaki müdahale ve sakatlığından 8 gün sonra sahalara geri dönmüş oldu.
Sivasspor ve Malmö maçlarında ilk 11'de yer alan Michy Batshuayi ise yedek kulübesine çekildi.
Sakatlıktan dönen Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ise yedek kulübesinde yer aldı.
İlk 11: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Sallai, Barış Alper
Yedekler: Günay, Jakobs, Davinson, Nelsson, Efe, Kerem, Eyüp, Yusuf, Batshuayi, Osimhen