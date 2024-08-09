Okan Buruk'tan sürpriz ilk 11!

Okan Buruk, Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı maç için kadrosunu belirledi.

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Okan Buruk'tan sürpriz ilk 11!
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09 Ağustos 2024 19:50
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 19:51
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçında sürpriz tercihler yaptı.

Buruk, sağ beke Leo Dubois'i alırken, stoperde de Nelsson'un yerine Davinson'u tercih etti.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transfer Elias Jelert kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Sara, Kaan, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Metehan.

İŞTE GALATASARAY'IN 11!



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