Okan Buruk'tan Sanches'e veto!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, menajerler tarafından kulübe önerilen Renato Sanches'i veto etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Sanches'e veto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 09:23
Galatasaray'da orta saha transferi doğrultusunda gündeme bir isim daha geldi.

Yaz döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çok uğraştığı Renato Sanches, Roma'ya kiralık gitse de İtalya'da aradığını bulamadı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan, forma istikrarı yakalayamayan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, hocası Jose Mourinho tarafından sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmüyor.

OKAN BURUK'TAN VETO

Kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelen Renato, menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Portekizli oyuncuya çok da sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ve kurmayları, daha hazır bir isimle çalışmak istiyor.

PSG'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Renato Sanches, İtalya Ligi'nin ilk yarısında sadece 5 maçta toplam 116 dakika forma şansı bulabildi. Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 111 dakika görev alan Sanches'in, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery