Galatasaray'da orta saha transferi doğrultusunda gündeme bir isim daha geldi.
Yaz döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çok uğraştığı Renato Sanches, Roma'ya kiralık gitse de İtalya'da aradığını bulamadı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan, forma istikrarı yakalayamayan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, hocası Jose Mourinho tarafından sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmüyor.
OKAN BURUK'TAN VETO
Kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelen Renato, menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Portekizli oyuncuya çok da sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ve kurmayları, daha hazır bir isimle çalışmak istiyor.
PSG'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Renato Sanches, İtalya Ligi'nin ilk yarısında sadece 5 maçta toplam 116 dakika forma şansı bulabildi. Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 111 dakika görev alan Sanches'in, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor.
Yaz döneminde Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çok uğraştığı Renato Sanches, Roma'ya kiralık gitse de İtalya'da aradığını bulamadı. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan, forma istikrarı yakalayamayan 26 yaşındaki Portekizli orta saha, hocası Jose Mourinho tarafından sezonun 2. yarısında kadroda düşünülmüyor.
OKAN BURUK'TAN VETO
Kiralık sözleşmesinin feshi gündeme gelen Renato, menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Portekizli oyuncuya çok da sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ve kurmayları, daha hazır bir isimle çalışmak istiyor.
PSG'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR
Renato Sanches, İtalya Ligi'nin ilk yarısında sadece 5 maçta toplam 116 dakika forma şansı bulabildi. Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 111 dakika görev alan Sanches'in, kulübü Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor.