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Okan Buruk'tan Sacha Boey'a telefon!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski oyuncusu Sacha Boey'la transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 21 Mayıs 2025 09:37 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 10:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Sacha Boey'a telefon!
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Galatasaray, şampiyonluğun ardından transfer için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e gönderdikten sonra yerini dolduramadığı Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ardından Fransız yıldızla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi ve, "Bize gel." mesajı verdi.

Bayern Münih'te aradığını bulamayan ve gözden çıkartılan 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor.

YAPILACAK TEKLİF

Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Galatasaray'dan sonra Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey, Alman ekibinde 1.5 sezonda 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

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