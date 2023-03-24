Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö planı!

Sarı-Kırmızılılar milli ara sonrasında Konya yenilgisini unutturup yoluna dolu dizgin devam etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kadrosundan en iyi verimi almayı planlayan Okan Buruk da az yararlandığı Fredrik Midtsjö için yeni plan hazırladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Fredrik Midtsjö planı!
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24 Mart 2023 09:37
Galatasaray'ın pazar akşamı Azerbaycan'da Qarabağ ile oynayacağı yardım maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti.

Şiddetli baş ağrıları sonucu taburcu edilen Abdülkerim Bardakcı'nın iyileşmesi teknik heyette sevinç yaratırken, Mertens'in de yavaş yavaş hazır hale geleceği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar bugün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirecek.

Sezon başından beri beklentilerin altında kalan ve gözden çıkarılan Fredrik Midtsjö, Milli ara sonrası takıma dönmeye hazırlanıyor. Orta sahada Oliveira'ya bir türlü alternatif bulamayan Okan Buruk, kötü performansına rağmen Midtsjö'den daha fazla yararlanmanın hesapları içinde...

Buruk'un, pazar günkü Qarabağ mücadelesinde Norveçli orta sahaya süre vermeyi planladığı öğrenildi. 

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