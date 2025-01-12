Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hava şartları çok zorladı. Maça tam olarak giremedik. Zorlu hava şartları vardı, soğuktu, yağmurluydu. Oyunun gidişatını etkileyen engellerdi. İki takım da bu yüzden uzun top attı. Topa sahip olmayı sevne iki takım, çok fazla uzun top oynadı. Rakibimizin 1-1'i yakalaması vardı. Ondan önce 2-0'ı yakalayabilirdik. 1-1 sonrası da hücumda hamleler yapmaya çalıştık. Sonra ikinci golü bulduk. Sonrasında koruma ve rakibimizin uzun toplarına engel olmak için Kaan'ı önliberoya, Sallai'yi sağ beke çektik. Maçın sonuna kadar istediğimiz gibi gitti." dedi.
"İKİ TAKIM DA KAZANACAK TOPU OYNAMADI"
Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Buruk, "Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha farklı olabilirdi. Hava şartları, hücum oyuncularımızın yeteneklerini sergilemesine engel oldu. Rakibimiz de maçın içindeydi. Başakşehir, bugün farklı bir dizilişle oynadı. Bazen 3'lü bazen 4'lü oynadılar. Burası kendi sahaları, burada uzun top, direkt top ve savunma arkası topları denediler. Günün sonunda kazandık. Bu tü maçları kazanmak önemli. Kazanacak topu, iki takım da oynamadı. Çok da güzel, keyifli bir maç olmadı. En büyük etkenlerden biri hava şartlarıydı." ifadelerini kullandı.
"YUNUS; BİR SONRAKİ MAÇA KALDI"
Oyuncu performanslarını değerlendiren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Sallai sağ bek, sol bekte opsiyon, hücum da opsiyon. İyi de oynuyorlar. Birçok şeyi düşündük, hangi oyuncularla oynayabiliriz diye. Sallai oyunun devamında kulübeden getirecek kanat oyuncusu önemliydi. Kenardan gelip bize katkı verecek Sallai, Batshuayi, Yusuf Demir gibi oyuncular kulübede olsun istedik. Oyunun devamında onu kullandık. Birebiri de oynuyor. Kaan'ı merkeze çekip yüksek topları almak istedik. Sallai iyi insan, iyi karakter. Kaç dakika oynarsa oynasın bu performansı gösteriyor. Bugün Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı, daha iyi bitirebileceği pozisyonlar vardı. Yunus'un bitiriciliği bir sonraki maça kaldı."
"DAHA 18 MAÇ VAR; HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Puan farkı için de konuşan deneyimli teknik adam, "Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı: "Mertens ve Muslera çok önemli, çok değerli. Geçen sene de performans verdiler. Onların burada o performansta oldukları sürece, Galatasaray'ın kapısı onlara hep açık. Performansları iyi olmasa bile açık. Soyunma odası için çok önemli Muslera. Takımın önemli etkenlerinden biri. Soyunma odasındaki elimiz, ayağımız. Çok önemli bir birey. Türk futboluna önemli katkılar yaptı. İsteğimiz bu oyuncuların bizle devam etmeleri. Geçen sene de öyle yaptık. Sezon sonu doğru bu görüşmeleri yaptık. Hem oyuncular hem biz kararımızı vereceğiz. İkisi de bizim için çok önemli. Onların istediği yerde onlarla birlikte olmak Galatasaray için mutluluk."
NELSSON - TRANSFER
"Nelsson bizim için önemli. Oynayamadığı yerde oynama isteği oluyor. Başka yerde oynamak isteyebiliyor. Görüşmeler sürüyor. Nelsson bizimle devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak. Hem savunma hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."
"HEDEFİN PEŞİNDEN GİTMEK ÖNEMLİ"
"Geçen sene 19 maçta 19 galibiyet istedik ikinci yarı ama 18 galibiyet aldık, 1 kez yenildik. Bu sezon 2 tane berabere kaldık. Kasımpaşa 3-0'dan 3-3 oldu, Eyüpspor maçında birçok gol pozisyona girip kazanamadık. Bu maçları da kazanabilirdik. Hedefimiz tüm lig maçlarını kazanmak. Bu hedefin peşinden gitmek önemli. Böyle kaliteli kadrodan, bu yarış içerisinde, sert bir yarış var, her maçı kazanmak önemli, bu deplasman zor beraberlik yeter diyemiyorsunuz, bu da başarıyı rekorları getiriyor."
"AĞRILARI ŞİDDETLİ DEĞİL"
"Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülemesinde bir şey olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemeler olacak. Gün tarih veremiyoruz ama hafta hafta deneyeceğiz."
"ANTRENMAN SAHALARI MOTİVE ETTİ"
"Kemerburgaz Tesisleri'ne oyuncularımız çok geçmek istiyor. Her şeyden emin olduğumuz yerde geçmek daha iyi olacak. Hem antrenman sahaları çok önemli. Florya'daki antrenman sahaları bizi motive etmiyor. Performansı yukarı çekmek için Kemerburgaz önemli olacak. Oyuncuların da isteği bu şekilde."
EREN ELMALI AÇIKLAMASI
"Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. İsim konuşmamak, oyunculara saygı duymak gerekiyor. Bu görüşmeleri sürdürüyor. Türk mü olur, yabancı mı olur. Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer bitene kadar süre var. Yarın başlıyor resmi olarak. Sonra 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var."
"Ekstra tepki verdim. Hakem bana gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tepkim fazlaydı."
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hava şartları çok zorladı. Maça tam olarak giremedik. Zorlu hava şartları vardı, soğuktu, yağmurluydu. Oyunun gidişatını etkileyen engellerdi. İki takım da bu yüzden uzun top attı. Topa sahip olmayı sevne iki takım, çok fazla uzun top oynadı. Rakibimizin 1-1'i yakalaması vardı. Ondan önce 2-0'ı yakalayabilirdik. 1-1 sonrası da hücumda hamleler yapmaya çalıştık. Sonra ikinci golü bulduk. Sonrasında koruma ve rakibimizin uzun toplarına engel olmak için Kaan'ı önliberoya, Sallai'yi sağ beke çektik. Maçın sonuna kadar istediğimiz gibi gitti." dedi.
"İKİ TAKIM DA KAZANACAK TOPU OYNAMADI"
Karşılaşmayı değerlendirmeye devam eden Buruk, "Hücumda bireysel yeteneklerimizi daha iyi sergileseydik daha farklı olabilirdi. Hava şartları, hücum oyuncularımızın yeteneklerini sergilemesine engel oldu. Rakibimiz de maçın içindeydi. Başakşehir, bugün farklı bir dizilişle oynadı. Bazen 3'lü bazen 4'lü oynadılar. Burası kendi sahaları, burada uzun top, direkt top ve savunma arkası topları denediler. Günün sonunda kazandık. Bu tü maçları kazanmak önemli. Kazanacak topu, iki takım da oynamadı. Çok da güzel, keyifli bir maç olmadı. En büyük etkenlerden biri hava şartlarıydı." ifadelerini kullandı.
"YUNUS; BİR SONRAKİ MAÇA KALDI"
Oyuncu performanslarını değerlendiren Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: "Sallai sağ bek, sol bekte opsiyon, hücum da opsiyon. İyi de oynuyorlar. Birçok şeyi düşündük, hangi oyuncularla oynayabiliriz diye. Sallai oyunun devamında kulübeden getirecek kanat oyuncusu önemliydi. Kenardan gelip bize katkı verecek Sallai, Batshuayi, Yusuf Demir gibi oyuncular kulübede olsun istedik. Oyunun devamında onu kullandık. Birebiri de oynuyor. Kaan'ı merkeze çekip yüksek topları almak istedik. Sallai iyi insan, iyi karakter. Kaç dakika oynarsa oynasın bu performansı gösteriyor. Bugün Barış yıldızlaştı. Yunus birçok şans yakaladı, daha iyi bitirebileceği pozisyonlar vardı. Yunus'un bitiriciliği bir sonraki maça kaldı."
"DAHA 18 MAÇ VAR; HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Puan farkı için de konuşan deneyimli teknik adam, "Geçen sene oyuncularımıza, tüm maçları kazanma hedefini göstermiştik. Bu olur ya da olmaz, futbolun içinde olur. Kasımpaşa maçı 3-0'ken 3-3 bitti. Eyüpspor maçı, yaklaşık 30'a yakın şut, 10-12 tane pozisyon. Top girmeyince girmiyor. Bu tür beraberlik olur. Bugünkü gibi attığınız gollerle kazanabiliyorsunuz. Futbolun içinde her şey var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Hepsi bizim için final. Önümüzdeki hafta yine final, ikinci devre başlıyor. Hatay deplasmanı kolay değil bizim için. Devamında Avrupa var, orası da önemli ve değerli. Sakatların iyileşmesi var. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Amacımız şampiyonluk ama hiçbir şey bitmedi. 3 puanlı sistem, her takım için bir şans. Bizim de kendi kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Konsantrasyon devam edecek. Hiçbir zaman da havaya girmeyeceğiz. Çok erken. Oynanacak 18 tane daha maç var." açıklamasını yaptı.
BASIN TOPLANTISI
Okan Buruk basın toplantısında ise şu açıklamaları yaptı: "Mertens ve Muslera çok önemli, çok değerli. Geçen sene de performans verdiler. Onların burada o performansta oldukları sürece, Galatasaray'ın kapısı onlara hep açık. Performansları iyi olmasa bile açık. Soyunma odası için çok önemli Muslera. Takımın önemli etkenlerinden biri. Soyunma odasındaki elimiz, ayağımız. Çok önemli bir birey. Türk futboluna önemli katkılar yaptı. İsteğimiz bu oyuncuların bizle devam etmeleri. Geçen sene de öyle yaptık. Sezon sonu doğru bu görüşmeleri yaptık. Hem oyuncular hem biz kararımızı vereceğiz. İkisi de bizim için çok önemli. Onların istediği yerde onlarla birlikte olmak Galatasaray için mutluluk."
NELSSON - TRANSFER
"Nelsson bizim için önemli. Oynayamadığı yerde oynama isteği oluyor. Başka yerde oynamak isteyebiliyor. Görüşmeler sürüyor. Nelsson bizimle devam ettiği sürece forma adaylarından biri olacak. Hem savunma hem hücuma düşündüğümüz oyuncular var. Görüşmelerimiz sürüyor."
"HEDEFİN PEŞİNDEN GİTMEK ÖNEMLİ"
"Geçen sene 19 maçta 19 galibiyet istedik ikinci yarı ama 18 galibiyet aldık, 1 kez yenildik. Bu sezon 2 tane berabere kaldık. Kasımpaşa 3-0'dan 3-3 oldu, Eyüpspor maçında birçok gol pozisyona girip kazanamadık. Bu maçları da kazanabilirdik. Hedefimiz tüm lig maçlarını kazanmak. Bu hedefin peşinden gitmek önemli. Böyle kaliteli kadrodan, bu yarış içerisinde, sert bir yarış var, her maçı kazanmak önemli, bu deplasman zor beraberlik yeter diyemiyorsunuz, bu da başarıyı rekorları getiriyor."
"AĞRILARI ŞİDDETLİ DEĞİL"
"Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülemesinde bir şey olduğu açık. En kısa sürede sahaya döndürmek için denemeler olacak. Gün tarih veremiyoruz ama hafta hafta deneyeceğiz."
"ANTRENMAN SAHALARI MOTİVE ETTİ"
"Kemerburgaz Tesisleri'ne oyuncularımız çok geçmek istiyor. Her şeyden emin olduğumuz yerde geçmek daha iyi olacak. Hem antrenman sahaları çok önemli. Florya'daki antrenman sahaları bizi motive etmiyor. Performansı yukarı çekmek için Kemerburgaz önemli olacak. Oyuncuların da isteği bu şekilde."
EREN ELMALI AÇIKLAMASI
"Transferde görüştüğümüz birçok oyuncu var. İsim konuşmamak, oyunculara saygı duymak gerekiyor. Bu görüşmeleri sürdürüyor. Türk mü olur, yabancı mı olur. Birçok isimle görüşüyoruz. Transfer bitene kadar süre var. Yarın başlıyor resmi olarak. Sonra 1 aylık süre var. Görüştüğümüz çok fazla oyuncu var."
"Ekstra tepki verdim. Hakem bana gösterdiği sarı kartta haklıydı. Tepkim fazlaydı."